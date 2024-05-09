Враг прорвал оборону ВСУ в районе села Веселое ‒ DeepState

На лиманском направлении, в районе села Веселое, россияне прорвали оборону ВСУ. Ссылаясь на данные DeepState, сообщает Зеркало недели.

Аналитики пишут, что захватчикам удалось прорвать позиции одного из украинских подразделений, которое за достаточно длительное время обороны исчерпало свои ресурсы.

«Да и в целом бригада, которая стоит в том районе уже больше года без ротаций, держится на грани сил» , – обобщает картину DeepState.

Между тем россияне наращивают здесь свою наступательную группировку. Аналитики говорят, что враг сконцентрировал здесь подразделения воздушно-десантной дивизии и в последнее время активно наступает именно в районе Веселого, двигаясь вдоль железной дороги восточнее села.

При этом россияне пытаются прорвать позиции Сил Обороны на всех участках лиманского направления – от Раздольевки до Белогоровки. Есть попытки штурмов в районах Белогоровки, Золотаревки и Верхнекаменки.

В DeepState считают, что россияне пытаются прорваться в город Северск, чтобы срезать Северский выступ и зайти в тыл Силам Обороны в Серебрянском лесничестве, которое никак им не дается.

DeepState

В DeepState отметили, что этот район непубличен, и информацию уточнять достаточно сложно.