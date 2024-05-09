В ВСУ рассказали, как россияне используют разведывательные БПЛА

Российские разведывательные дроны, которые ежедневно запускают оккупанты в большом количестве, ищут уязвимые объекты критической инфраструктуры и возможные места скопления украинских военных.﻿ Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, сообщает Деловая столица.

По его словам, россияне ежедневно запускают очень большое количество разведывательных беспилотников, чтобы найти важные, по их мнению, точки для поражения. В частности, ищут возможные места скопления ВСУ, чтобы потом обстрелять.

"Так же они ищут уязвимые объекты гражданской инфраструктуры, в первую очередь критической. Именно с такой целью они находятся в воздухе" , — отметил Плетенчук.

По его словам, каждый день украинская ПВО сбивает несколько таких дронов, я хотя каждый стоит около 100 тыс. долларов и больше, оккупанты не перестают массово их использовать.