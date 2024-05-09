Нардепы уволили Кубракова с должности министра

Депутаты Верховной рады проголосовали за увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За это решение проголосовали 272 депутата.

Железняк отмечает, что самого Кубракова не было во время голосования за отставку. Также неизвестно, кто станет новым министром.

Ранее отставку Кубракова поддержал профильный комитет Рады.

Как сообщали СМИ, отставка Кубракова связана с разъединением Минвосстановления на министерство по развитию регионов и министерство инфраструктуры.