Переназначать Кубракова в Кабмин не планируют – источник в "Слуге народа"

Александра Кубракова, которого Верховная Рада накануне уволила с должности вице-премьера, переназначать на должность министра инфраструктуры Украины не будут.﻿ Об этом рассказал источник в "Слуге народа", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Переназначать Кубракова в Кабмин на должность министра инфраструктуры не будут" , - сказал источник.

При этом кто может быть назначен вместо уволенных Сольского и Кубракова в Кабмин и кто занимает должность главы вновь министерства региональной политики - неизвестно и голосований за это сегодня не ожидается, добавил источник.

Увольнение Кубракова и разделение Минразвития

Напомним, что сегодня Верховная Рада 272 голосами уволила Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Что касается причин отставки министра, то, по информации издания, официально их не объяснили и самому Кубракову. У него не было разговора ни с президентом, ни с премьером. Это подтвердил и сам Кубраков на своей странице в Facebook.

Нардепы же объясняют решение провалом региональной политики.

"Политика, которая осуществляется сегодня министерством в части региональной политики находится в критическом состоянии. Учитывая вышеизложенное, существует острая необходимость в образовании отдельного министерства, которое бы занималось региональной политикой" , - говорится в пояснительной записке к проекту об увольнении Кубракова.

Отметим, что отставке предшествовали новости о том, что возглавляемое ранее им ведомство хотят разделить на два отдельных, а именно министерство инфраструктуры и министерство региональной политики. Однако кто именно будет возглавлять их, пока неизвестно.