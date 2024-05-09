Переназначать Кубракова в Кабмин не планируют – источник в "Слуге народа"
Александра Кубракова, которого Верховная Рада накануне уволила с должности вице-премьера, переназначать на должность министра инфраструктуры Украины не будут. Об этом рассказал источник в "Слуге народа", пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Переназначать Кубракова в Кабмин на должность министра инфраструктуры не будут", - сказал источник.
При этом кто может быть назначен вместо уволенных Сольского и Кубракова в Кабмин и кто занимает должность главы вновь министерства региональной политики - неизвестно и голосований за это сегодня не ожидается, добавил источник.
Увольнение Кубракова и разделение Минразвития
Напомним, что сегодня Верховная Рада 272 голосами уволила Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Что касается причин отставки министра, то, по информации издания, официально их не объяснили и самому Кубракову. У него не было разговора ни с президентом, ни с премьером. Это подтвердил и сам Кубраков на своей странице в Facebook.
Нардепы же объясняют решение провалом региональной политики.
"Политика, которая осуществляется сегодня министерством в части региональной политики находится в критическом состоянии. Учитывая вышеизложенное, существует острая необходимость в образовании отдельного министерства, которое бы занималось региональной политикой", - говорится в пояснительной записке к проекту об увольнении Кубракова.
Отметим, что отставке предшествовали новости о том, что возглавляемое ранее им ведомство хотят разделить на два отдельных, а именно министерство инфраструктуры и министерство региональной политики. Однако кто именно будет возглавлять их, пока неизвестно.