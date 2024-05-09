В Киев прибыла министр развития Германии

В Киев в четверг, 9 мая, с неанонсированным визитом прибыла министр развития ФРГ Свенья Шульце.﻿ Со ссылкой на Tagesschau, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что визит министра проходит в рамках подготовки к конференции по вопросам восстановления, которая пройдет в Берлине 11 и 12 июня и должна собрать более 1500 участников.

По данным издания, переговоры Шульце в Киеве будут касаться расширения украинской электросети с помощью Германии, подготовки квалифицированных рабочих и восстановления гражданских объектов в Украине.