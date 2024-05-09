В Украину с необъявленным визитом приехала президент Европарламента

Президент Европарламента Роберта Метсола находится в Киеве с визитом. Об этом стало известно со слов Штефана Шлёйнинга, руководителя программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине, сообщает Европейская правда.

"Госпожа Метсола здесь, в городе" , – сказал он в своем выступлении на "Евросаммите общественных организаций" в Киеве.

Шлёйнинг добавил, что украинцы "защищают нас, европейцев и Евросоюз ежедневно".

Он поздравил украинцев с Днем Европы и отметил важность этого праздника.

Вскоре фото встречи Метсолы на вокзале Киева опубликовал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

???????????????? У День Європи радий вітати у Києві Президентку @Europarl_UA @EP_President.



Європарламент безсумнівно на передовій підтримки України. Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.



Європарламент завжди мав… pic.twitter.com/NQ5zvJksFz — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) May 9, 2024

Спикер отметил, что Европарламент – "на передовой" поддержки Украины.

"Он был первой институцией в ЕС, которая выступила за предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. Европарламент всегда имел сильный голос, когда речь шла о создании международной коалиции в поддержку нашей борьбы за свободу и европейские ценности, когда речь шла о поставках оружия в Украину и усилении санкционного давления против России. И Украина всегда это будет ценить" , – отметил Стефанчук.

Визит Метсолы не анонсировали заранее, его детали пока неизвестны. Эта ее поездка в Украину вероятно последняя в роли президента Европарламента, поскольку уже менее чем через месяц европейцы будут выбирать на избирательных участках новый состав Европарламента.