Глава Донецкой ОВА рассказал об угрозах в случае захвата Часового Яра

Если российским оккупационным войскам удастся захватить Часов Яр, они продолжат продвигаться вглубь Украины. Однако украинские военные этого не допустят. Об этом заявил в интервью Sky News глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Лига.net.

Отвечая на вопрос, какая опасность ждет Украину и весь мир, если Россия захватит не только Часов Яр, но и весь Донбасс, Филашкин сказал:

"Враг будет продвигаться дальше [вглубь Украины]. Но мы этого не допустим и сделаем все возможное и невозможное, чтобы задержать врага здесь, в Донецкой области, и восстановить границы, которые были в 1991 году".

По словам главы Донецкой ОВА, войска РФ пытаются прорвать оборонительные линии восточной Украины, и ежедневно в регионе производится от 1500 до 2500 артиллерийских выстрелов и авиаударов.

Он добавил, что с начала большой войны только в Донецкой области Россия убила около 2500 гражданских лиц и ранила еще почти 5000.