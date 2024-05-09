ГБР хочет повторно запретить использование более 2300 вагонов Полтавского ГОКа

ЧАО "Полтавский ГОК", дочернее предприятие группы Ferrexpo, заявило, что следователи ГБР и прокуроры Офиса генерального прокурора подали ходатайство о повторном аресте и запрете использования 2382 полувагонов, которые находятся в собственности предприятия и использовались для доставки продукции для потребителей в Европе и Азии.﻿ Со ссылкой на информацию ЧАО "Полтавский ГОК", пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Отмечается, что октябре 2023 года Киевский апелляционный суд по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора и следователей Государственного бюро расследований принял арест с запретом использования 2382 полувагонов люкового типа, находящихся в собственности Полтавского ГОКа, как вещественное доказательство в уголовном производстве. период 2019-2021 годов.

На основании определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 22 апреля 2024 арест полувагонов в части запрета их использования был отменен.

По состоянию на май 2024 года прямые убытки Полтавского ГОКа от запрета использования вагонов составили 103,3 млн гривен. Данный ущерб включает оплату за вынужденное хранение и вынужденное замещение собственных арестованных вагонов.

Предприятием рассматривается возможность подачи иска к государству с целью возмещения вреда, причиненного незаконными действиями работников ГБР. Однако недавно стало известно о новом ходатайстве следователей ГБР и прокуроров Офиса генерального прокурора о повторном аресте и запрете использования 2382 полувагонов Полтавского ГОКа.

Это ходатайство будет повторно рассматривать Печерский районный суд Киева 09 мая 2024 года.

На предприятии арест и запрет на использование вагонов считают непропорциональным и незаконным.

"Согласно украинскому законодательству, подследственность ГБР не предусматривает проведение следственных действий по частному бизнесу. Полтавский ГОК является частным, дочерним предприятием швейцарской Ferrexpo AG, принадлежащей публичной британской компании Ferrexpo plc. Подавляющее большинство арестованных вагонов не использовались для перевозок продукции, законность продаж которой расследуется ГБР. Полтавский ГОК предоставил ГБР доказательства, что по данным государственного АО "Укрзализныця" 158 вагонов из 2382 арестованных перевозили продукцию, к которой существует претензия у следствия, а значит большинство вагонов не могло и не может быть признано вещественными доказательствами" , - подчеркнули в ЧАО.

Также отмечается, что капитальная стоимость арестованной собственности пятикратно превышает так называемую сумму нанесенного "ущерба". В частности, стоимость вагонов, на которые наложен арест и запрещено использование составляет более 2 млрд. гривен, кроме того, арест наложен на все движимое и недвижимое имущество предприятия. В то же время условные "убытки", которые насчитало следствие в этом уголовном производстве - менее 400 млн грн.

"Запрет использования вагонов ставит под угрозу своевременность выполнения договорных обязательств перед международными потребителями, что приведет к потере партнерств и замещению украинской продукции российскими аналогами. Кроме более 103 миллионов гривен убытков, в связи с наложением запрета на использование вагонов предприятие начало получать от иностранных потребителей продукции сообщение- обеспокоенность по поводу ситуации, которая возникла и возможности обеспечения своевременных поставок продукции на их склады" , - добавили в компании.

На предприятии подчеркивают, что срыв поставок из-за запрета использования вагонов может привести к потере предприятием европейских рынков и вытеснению украинской железорудной продукции конкурентной, в том числе и производимой в РФ, ведь в настоящее время не существует санкций по поставкам российской железорудной продукции на рынки Европейского Союза. Потеря рынков ЕС для Полтавского ГОКа может привести к недополучению государством валютной выручки в размере более 30 млрд гривен в год.