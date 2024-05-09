Дефицит значительный: потребление электричества для промышленности снова ограничат

В энергосистеме Украины дефицит в течение почти всех суток, кроме дневных часов. Поэтому сегодня продолжат ограничение потребления электричества для промышленности и бизнеса в вечерние часы.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

В компании объясняют, что днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря работе солнечных и ветровых электростанций. В другие часы нехватка электроэнергии значительна. Во избежание отключений бытовых потребителей "Укрэнерго" импортирует электроэнергию и получает аварийную помощь из стран Европы, также действуют ограничения потребления промышленных потребителей.

"Сегодня вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей.

Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям" , – отметили в "Укрэнерго".

Украинцев призвали экономно потреблять электричество с 18:00 до 00:00.

В течение суток импортировали электричество из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 16699 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1418 МВт.

К утру обесточены 411 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.