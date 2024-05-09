Депутаты утвердили распределение доходов от аренды госземель

Верховная Рада приняла изменения в бюджетный кодекс, которые должны урегулировать распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду.﻿ Об этом заявил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль, сообщает Экономическая правда.

"Сделан еще один важный шаг для старта проекта "Земельный банк" Через принятые Верховной Радой изменения в Бюджетный кодекс урегулировано распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче земель в аренду" , - отметил Коваль.

По его словам, теперь 90% от таких поступлений будут идти в государственный бюджет, а 10% - в местные бюджеты.

Соответствующие изменения позволят значительно увеличить доходы государственного бюджета благодаря прозрачному рынку аренды земли через "Земельный банк". Также поступления местных бюджетов сохранятся на текущем уровне.

Кроме того, в перспективе это может увеличить доходы местных бюджетов благодаря выведению из тени арендных отношений.