Израиль "глубоко разочарован" приостановкой поставок оружия США - Politico

В переговорах за закрытыми дверями с американскими чиновниками израильское правительство выразило "глубокое разочарование" как задержкой администрацией Байдена поставки оружия, так и подтверждением США в средствах массовой информации остановки поставок, в частности бомб. Чиновники считают, что разглашение может поставить под угрозу переговоры об освобождении заложников. Об этом говорится в материале Politico, сообщает Зеркало недели.

Лица, знакомые с состоявшимися в течение последних 24 часов дискуссиями, говорят, что американо-израильские отношения напряжены до такого уровня, о котором ранее не было известно. В течение многих месяцев президент Джо Байден придерживал критику войны Израиля против ХАМАСа для частного общения. Но решение не оказывать современное оружие грозит ослабить любое влияние, которое Байден надеялся оказать на следующие шаги премьер-министра Беньямина Нетаньяху, а именно — отдать приказ о полномасштабном вторжении в Рафах.

На слушаниях в Сенате в среду 8 мая министр обороны Ллойд Остин заявил законодателям, что США и дальше будут поддерживать Израиль в этой войне. Основной причиной, почему США остановили одобренную Конгрессом передачу 1800 бомб, была необходимость защитить гражданское население в Рафахе.

Американские официальные лица продолжают утверждать, что Израиль не начал масштабную операцию в Рафахе, добавляя, что кампания была достаточно ограничена и, скорее всего, призвана усилить давление на ХАМАС, чтобы заставить его согласиться на прекращение огня. Но израильские лидеры дали понять, что их войска могут продвинуться вглубь южной части Газы, особенно если в течение нескольких дней не удастся договориться об освобождении заложников.