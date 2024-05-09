Минэкологии: Убытки для окружающей среды Украины после вчерашней атаки РФ – более 325 млн грн
Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде в четырех областях Украины от вооруженной атаки России 8 мая составляет более 325 млн грн. Со ссылкой на данные Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Утром 8 мая, во время массированного обстрела Украины, россияне повредили объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Запорожской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Госэкоинспекция выехала на объекты, чтобы зафиксировать вред окружающей среде, нанесенный вооруженной атакой врага", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Вот рассчитанные ориентировочные суммы убытков по областям:
- Полтавская - 1,5 млн грн;
- Винницкая - 176,7 млн грн;
- Ивано-Франковская - 70,4 млн грн;
- Запорожская - 76,4 млн грн.
Экоинспекторы замерили площадь земель, которые были загрязнены и засорены во время вражеской атаки и отобрали пробы почвы для дальнейшего проведения лабораторных исследований, чтобы определить уровень загрязнения и дополнительно рассчитать убытки.