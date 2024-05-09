Депутат от партии Орбана раскритиковал РФ вопреки позиции Венгрии

Ведущий член партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Жолт Немет выступил с необычно резкими заявлениями о России и НАТО, которые напрямую идут вразрез с позицией правительства Венгрии. Об этом говорится в публикации венгерского независимого издания Telex, сообщает Европейская правда.

Немет является главой комитета иностранных дел парламента Венгрии и членом-основателем "Фидес". Хотя в прошлом политик, как отмечает издание, делал заявления о России и НАТО, не соответствующие официальной правительственной коммуникации и пропаганде партии власти "Фидес", он никогда не противоречил позиции Виктора Орбана настолько прямо.

"Что касается последних 25 лет, если бы мы сейчас не были членами НАТО, то, наверное, не Украина защищалась бы от нападения России, а мы" , – сказал Немет в своем выступлении на конференции Венгерского атлантического общества во вторник, его цитирует Válasz Online.

Немет отметил, что "независимо от того, что говорят уважаемые пропагандисты президента Путина, НАТО не является антироссийской организацией, она никогда не планировала нападать на Россию и не планирует этого делать сейчас, но она способна оградить своих членов от российской атаки".

"Причина, почему Россия не может ограничить суверенитет Венгрии военными средствами, заключается именно в том, что мы являемся членом НАТО" , – сказал Немет.

По словам политика, "то, что Россия воспринимает этот оборонный альянс как угрозу, является лишь доказательством того, что она хочет осуществлять контроль над членами НАТО – или, по крайней мере, над некоторыми из них – и НАТО делает это невозможным". Поведение России, считает Немет, говорит больше о России, чем о НАТО.

Немет заявил, что целью россиян является подрыв суверенитета Венгрии. Россияне, сказал политик, не обязательно хотят вторгнуться в Венгрию, а, скорее, диктовать, что венгры должны и не должны делать, с кем должны объединиться, какое оружие должны иметь и что должны представлять на международных форумах.

"Постоянное повторение мнения о том, что российско-украинская война началась через НАТО, чрезвычайно вредно. В соответствии с этой мантрой оправдано, что великие государства, Россия и, возможно, Китай осуществляют контроль над своими сферами интересов.