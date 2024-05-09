РФ за месяц увеличила на 200% количество обстрелов в районе Часового Яра – британская разведка

В британской разведке отметили, что количество российских обстрелов в районе Часового Яра Донецкой области с марта по апрель выросло на 200%. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, сообщает Новое время.

В целом на востоке Украины с апреля обстрелы усилились на 17% по сравнению с мартом. Более трех четвертей из них произошли в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки.

Разведчики отмечают, что несмотря на значительное увеличение количества атак на этом направлении, Россия получила лишь незначительные тактические победы в этом районе в течение апреля и понесла огромные потери.