В Башкирии пожаловались на дроновую атаку по НПЗ Газпрома

В Башкирии РФ дрон атаковал предприятие Газпром нефтехим Салават. На одной из установок произошло задымление. Об этом заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

По его словам, предприятие, которое принадлежит Газпрому в городе Салават, работает в штатном режиме.

На место приехали экстренные службы и руководители силовых ведомств. Хабиров назвал атаку «попыткой опорочить праздник».

Telegram-канал BAZA пишет, что в результате атаки и пожара на предприятии пострадавших нет.

Газпром нефтехим Салават является одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, специализируется на производстве бензина, дизтоплива и других видов нефтепродуктов.

Город Салават в Республике Башкортостан находится примерно в 1700 километрах от украинской границы.