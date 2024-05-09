ЕС может отменить безвиз с Грузией из-за закона об "иноагентах" – журналист

Если партия власти в Грузии все же примет закон об "иноагентах", который еще называют "российск им законом", то ЕС не исключает отмены безвизового режима со страной. Об этом узнал от собственных источников редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

Он сообщил, что послы ЕС в среду снова обсуждали ситуацию в Грузии, в частности – потенциальные меры в случае принятия закона об "иностранных агентах". По его словам, обсуждают все возможные варианты наказания.

"Нельзя исключать приостановку визовой либерализации. Все вещи на столе обсуждений" , – написал Джозвяк в своем Twitter (Х).

Во вторник стало известно, что несколько десятков депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

В Еврокомиссии, между тем, объяснили процедуру, по которой у Грузии теоретически могут забрать кандидатский статус на вступление в ЕС. Согласно процедуре, если одна из стран ЕС будет против того, чтобы наказывать Грузию, то страну не смогут лишить кандидатского статуса.