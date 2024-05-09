Зеленский сменил командующего Сил специальных операций

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Героя Украины Александра Трепака, сообщает Украинская правда.

"Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины" , – говорится в указе.

"Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины" , – говорится в тексте другого указа.

Выходец из ГУР МОУ Сергей Лупанчук возглавил ССО ВСУ в ноябре 2023 года после скандального увольнения с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко. За все время пребывания в должности Силы спецопераций ни разу не показали лицо Лупанчука.

По данным из открытых источников, Александр Трепак - военный Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Герой Украины, бригадный генерал. Защищал Донецкий аэропорт.

Напомним, президент Владимир Зеленский своим указом от 3 ноября 2023 года уволил Хоренко и назначил новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергея Лупанчука. В вечернем обращении глава государства заявил, что Хоренко продолжит выполнять специальные задачи в составе Главного управления разведки МОУ.

Сам Хоренко заявил, что ему неизвестны причины отставки с должности командующего Сил спецопераций, а представление на его увольнение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не делал.

В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский уволил командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко по представлению министра обороны Рустема Умерова.

Умеров заявил, что не будет объяснять причины увольнения Хоренко, но тот сейчас нужен "на определенном направлении".