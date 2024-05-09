Мецола: Украинский путь в ЕС будет сложным, но мы обещание сдержим

Украина близится к членству в Европейском союзе (ЕС). Путь будет сложным, но уникальным. Со ссылкой на главу Европейского парламента Роберту Метсолу во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Мы приближаемся к украинскому будущему как члена европейского парламента. Это то обещание, которое мы сделали в прошлом декабре, это то обещание, над которым работал Европарламент с первых дней. Это обещание, которое мы обязательно сдержим. Путь к вступлению безусловно будет сложным и украинский путь во многом является уникальным" , - заявила Метсола.

Президент Европарламента отметила, что Украина будет нуждаться в восстановлении инфраструктуры и экономики. Впрочем, Европарламент и ЕС будут готовы помочь стране с этим.