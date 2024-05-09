Россияне взломали украинские телеканалы и транслировали парад в честь 9 мая

Российские хакеры взломали спутниковый эфир украинских каналов группы StarLightMedia и Интер и запустили трансляцию парада в честь 9 мая в Москве. Об этом пишет Детектор медиа, сообщает Детектор Медиа.

Отмечается, что сначала видео трансляции парада на украинских телеканалах начали появляться в Telegram-каналах.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

Вскоре сигнал каналов удалось восстановить. Трансляция российского парада продолжалась с 10:00 до 10:18.

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко рассказал, что каналы оперативно запустили протокол безопасности, чтобы выключить сигнал.

«Провайдеры перешли на другой способ получения сигнала. Но состоялось несколько минут вмешательства в эфиры, во время которого транслировался парад победы из Московии. Каналы вернулись к своим сеткам вещания» , — подчеркнул он.

В то же время первый заместитель председателя Нацсовета Валентин Коваль подчеркнул, что регулятор готовит письмо в Международный союз электросвязи, специальное подразделение ООН.