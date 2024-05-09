Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы.
Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента.
"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", – говорится в тексте документа.
Указ датирован 8 мая.
Напомним, 8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Впоследствии стало известно, что еще до официального увольнения Залужный прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его непригодным к военной службе по состоянию здоровья.
После этого Зеленский объявил, что планирует назначить Валерия Залужного послом в Великобритании.