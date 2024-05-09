Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды" , – говорится в тексте документа.

Указ датирован 8 мая.

Напомним, 8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Впоследствии стало известно, что еще до официального увольнения Залужный прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его непригодным к военной службе по состоянию здоровья.

После этого Зеленский объявил, что планирует назначить Валерия Залужного послом в Великобритании.