Путин ночью обсуждал с Лукашенко Украину

Формальные лидеры РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне до поздней ночи обсуждали Украину и ситуацию на фронте. Об этом они рассказали журналистам, сообщает Корреспондент.

"Мы вчера долго работали, разошлись довольно поздно" , - рассказал Путин.

В свою очередь Лукашенко добавил, что разговор затянулся до трех часов ночи.