Путин ночью обсуждал с Лукашенко Украину
Формальные лидеры РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко накануне до поздней ночи обсуждали Украину и ситуацию на фронте. Об этом они рассказали журналистам, сообщает Корреспондент.
"Мы вчера долго работали, разошлись довольно поздно", - рассказал Путин.
В свою очередь Лукашенко добавил, что разговор затянулся до трех часов ночи.
"При обсуждении двусторонних наших отношений говорили и о происходящем на линии столкновения, говорили о ситуации, связанной с этими непростыми событиями вокруг Украины. Общались с министром обороны, с начальником генерального штаба. У нас полноценна была встреча. И, конечно, говорили о том, что происходит, как я уже сказал, на линии боевого столкновения", - добавил Путин.