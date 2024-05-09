В Киеве и большинстве областей тревога из-за угрозы баллистики (Обновлено)

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления" , – сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 14:33 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

14:47 Ракеты на Николаевщину из акватории Черного моря.

15:15 Отбой по областям, кроме Донецкой и Харьковской.