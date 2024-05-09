В России хакеры вместо трансляции "парада победы" показали правду о войне

Российский ТГ-канал "Осторожно, новости" проинформировал, что в четверг, 9 мая, в нескольких регионах РФ хакеры вмешались в трансляцию "парада победы" и показали убийц и насильников, которых в России теперь чествуют как "героев".

Жители регионов пожаловались, что трансляцию "парада победы" через Smart TV сломали неизвестные.

Вместо парада жители Омской и Иркутской областей, а также Башкортостана могли наблюдать видео с заголовками оппозиционных СМИ, кадры "Русского марша" и историями бывших заключенных, участвовавших в войне против Украины.