Китай тайно запустил луноход на обратную сторону Луны

Новая китайская миссия на Луну доставила на спутник Земли крошечный луноход, о котором ничего не было известно ранее. Небольшой аппарат заметили, прикрепленным к борту посадочного модуля, который должен сесть на обратную сторону Луны в следующем месяце. Но цель ровера остается загадкой. Об этом пишет Live Science, сообщает Зеркало недели.

Китайская академия космических технологий (CAST) успешно запустила ракету Long March 5 с аппаратами миссии «Чанъэ-6» на борту 3 мая. Миссия должна стать первой в истории, которая соберет образцы грунта с обратной стороны Луны и доставит их на Землю.

Основной полезной нагрузкой лунной ракеты является лунный посадочный модуль, который, как ожидается, приземлится спутник Земли в начале июня. Космический аппарат должен собрать образцы грунта, а затем отправит их назад на планету в возвращаемом модуле по аналогии с миссией «Чанъэ-5». Она совершила успешную посадку на Луну, собрала образцы грунта и доставила их на Землю в 2020 году.

Перед запуском о миссии «Чанъэ-6» было мало что известно, кроме того, что она также доставит на Луну неизвестную полезную нагрузку из Франции, Швеции, Италии и Пакистана.

Но после успешного запуска CAST опубликовала новые фотографии посадочного модуля, и наблюдатели заметили небольшой серый объект с колесами, привязанный к боковой стороне посадочного модуля.

«Это похоже на ранее неизвестный мини-ровер на борту спускаемого аппарата «Чанъэ-6» , — написал в X журналист Эндрю Джонс, который внимательно следит за космической программой Китая.

Какую задачу будет выполнять ровер на Луне, неясно. Но из сообщения Шанхайского института керамики, который предоставил несколько компонентов для миссии «Чанъэ-6», стало ясно, что он оснащен инфракрасным спектрометром. Судя по размерам лунохода и условиям, в которых он будет работать, его миссия будет короткой.

Это не первый случай, когда Китай тайно запускает аппараты в космос. Во время миссии Tianwen-1 на Марс в 2021 году несколько космических кораблей, в том числе марсианский орбитальный аппарат и марсоход Zhurong, выпустили секретные мини-камеры для съемки селфи на Красной планете или вокруг нее.

Напомним, зонд "Чанъэ-5", состоящий из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей, был запущен 24 ноября 2021 года. 1 декабря космический аппарат совершил посадку на Луне, через 48 часов – взлетный аппарат доставил его к орбитальному модулю для возвращения на Землю.

Полет стал первой подобной беспилотной миссией, а Китай – первой за 44 года страной, которая доставила пробы лунной породы на Землю.

Предыдущая миссия была организована СССР в 1976 году, когда пробы грунта с поверхности спутника Земли собирал аппарат «Луна-24».