В Европарламенте прогнозируют старт переговоров с Украиной о вступлении в ЕС в июне

Официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца первого полугодия 2024 года. Такую оценку обнародовала президент Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в Киеве в день Европы, сообщает Европейская правда.

Несмотря на то, что решение об этом принимается государствами членами без участия парламента, Метсола заявила об основаниях для оптимизма.

"Вступительные переговоры должны начаться как можно быстрее, и я оптимистична относительно того, что переговорная рамка может быть одобрена государствами-членами ЕС в июне" , – заявила она.

Как известно, с 1 июля в Совете ЕС начинается период председательства Венгрии, поэтому важно принять необходимые решения до этого, еще при бельгийском председательстве.

Роберта Метсола также заверила украинского президента Владимира Зеленского в том, что несмотря на выборы нового созыва Европарламента Украина сохранит приверженность этого органа.

"Европарламент предоставит Украине всю возможную помощь, чтобы продвинуться в выполнении всех необходимых шагов на ее европейском пути. И мы останемся настолько открытыми в этой поддержке, как и были" , – заявила она.

Метсола напомнила, что Европарламент "был первой европейской институцией, которая призвала предоставить Украине статус кандидата, а затем – (первой институцией ЕС, которая призвала) начать переговоры о вступлении".