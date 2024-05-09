Close button

Зеленский отправил в отставку начальника Управления госохраны

Зеленский отправил в отставку начальника Управления госохраны
Фото: УГО

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, который возгавлял УДО с 2019 года, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ президента №317/2024.

"Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины".

О причинах увольнения начальника УГО не сообщается.

Что предшествовало:

  • 7 мая Служба безопасности заявила о срыве планов ФСБ РФ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.
  • По данным СБУ, двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта.

Новости

Популярные темы форума

analytics