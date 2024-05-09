Зеленский отправил в отставку начальника Управления госохраны

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины, который возгавлял УДО с 2019 года, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ президента №317/2024.

"Уволить Рудя Сергея Леонидовича с должности начальника Управления государственной охраны Украины".

О причинах увольнения начальника УГО не сообщается.

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