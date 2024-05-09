"Укрэнерго" предупредило о появлении в соцсетях фейкового "графика отключений"
"Укрэнерго" заявило о появлении в соцсетях фейкового сообщения с якобы графиком отключения электроэнергии, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мошенники в очередной раз используют логотип и название нашей компании в своих целях. Они снова распространяют фейковое сообщение об отключении через телеграмм-канал, который сообщает о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.
Напоминаем, что "Укрэнерго" не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя", - говорится в заявлении госкомпании.
Напомним:
Вследствие значительных повреждений энергообъектов за прошедшие сутки ограничивалось электроснабжение промышленных потребителей. Применение ограничений для промышленности возможно и в четверг.
8 мая враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. Сообщалось, что в вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.
Впоследствии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден был ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.