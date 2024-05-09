CNN: Западная разведка прогнозирует усиление атак России на Украину

Западная разведка считает, что Россия в ближайшее время усилит воздушные и наземные атаки на Украину, чтобы воспользоваться временем, которое понадобится для того, чтобы Киев получил достаточно оружия и боеприпасов из недавно принятого пакета военной помощи США, сообщает Европейская правда.

Об этом телеканалу CNN сообщили три чиновника, знакомые с разведывательными данными.

По словам собеседников CNN, между утверждением финансирования на помощь Украине и поступлением большей ее части, которая существенно изменит ситуацию на фронте, пройдет определенное время, которое Россия будет пытаться использовать в своих интересах.

Они признают, что месяцы с задержкой помощи США привели к реальным потерям для украинских сил на поле боя – как территорий, так и людей.

Как пишет CNN, западные и украинские чиновники считают, что ближайшая угроза усиления атак связана с планами России осуществить масштабное наступление "в начале лета". В этом контексте они упоминают продолжение Россией частичной мобилизации.

Один из военных чиновников США, оценивая перспективы Украины в ближайшие недели даже с учетом военной помощи, сказал CNN: "В лучшем случае – удерживать линию фронта".

В течение последних недель Россия бросила огромные ресурсы на украинскую оборону по всему восточному фронту, продвигаясь к трем ключевым точкам: военному узлу Покровска к западу от Авдеевки; стратегическим высотам города Часов Яр вблизи Бахмута и Курахово на юго-востоке.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Кроме того, по данным NYT, в США считают маловероятным обвал обороны Украины.