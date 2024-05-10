ПВО все сбило 10 "Шахедов" в трех областях - Воздушные силы
В ночь на 10 мая российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили все 10 "Шахедов", которыми атаковали оккупанты.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Беспилотники Shahed-131/136 россияне запустили с территории временно оккупированного Крыма. Также атаковали двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ в направлении Харьковской области.
"В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей" , – говорится в сообщении.