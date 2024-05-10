США ввели ограничения против почти 40 китайских компаний

Правительство США в четверг, 9 мая, добавило 37 китайских компаний в свой торговый черный список, ссылаясь на соображения национальной безопасности. 11 из этих компаний, по заявлению Вашингтона, связаны с инцидентом со шпионским воздушным шаром Китая, пролетевшим над Штатами в прошлом году, сообщает Зеркало недели.

Субъектам, включая компании и исследовательские учреждения, попавшие в список, запрещено вести бизнес с американскими фирмами.

По данным министерства, 22 из 37 организаций попали в черный список из-за их связи с усилиями Китая по усовершенствованию квантовых технологий, а также из-за того, что они приобрели или пытаются приобрести товары американского происхождения для усиления квантового потенциала Пекина.

Некоторые из этих компаний также связаны с продвижением ядерных программ Китая или участвовали в экспорте контролируемых товаров в Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Сегодняшние действия - еще один шаг в решении проблем, связанных с Китайской Народной Республикой и ее военной модернизацией" , - заявил заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности Алан Эстевез.

Он добавил, что Соединенные Штаты должны оставаться бдительными, чтобы не допустить доступ таких организаций к американским технологиям, которые могут быть использованы для подрыва национальной безопасности США.

Китайский шпионский воздушный шар был зафиксирован над США в феврале прошлого года. Инцидент стал новой точкой напряжения в отношениях между Штатами и Китаем. Американские военные сбили аэростат, что разозлило Пекин. Китай настаивал, что это был гражданский аппарат, который использовался для метеорологических исследований и случайно сбился с курса из-за сильного ветра.

Через несколько месяцев после инцидента напряженность в отношениях между двумя странами постепенно уменьшилась, чиновники США и Китая восстановили линии связи. Также состоялась встреча лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина, договорившихся об урегулировании разногласий.

Тем не менее, администрация Байдена продолжает рассматривать Китай как значительную геополитическую угрозу, разногласия в отношениях между Вашингтоном и Пекином сохраняется по ряду вопросов.