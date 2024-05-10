В Южной Корее создадут министерство для повышения рождаемости

В Южной Корее хотят создать отдельное министерство для повышения рождаемости﻿ Такие планы озвучил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, сообщает Деловая столица.

"Чтобы преодолеть низкую рождаемость, которую можно считать чрезвычайной ситуацией, мы максимально мобилизуем все возможности государства" , — заявил он на пресс-конференции.

Новую структуру пока условно называют "министерством по планированию ответа на низкую рождаемость". По словам Юн Сок Йоля, его руководитель будет исполнять обязанности замминистра по социальным вопросам и разрабатывать политику в области образования, труда и социального обеспечения — она должна стать "национальной повесткой дня".

По данным BBC, в Южной Корее сейчас самый низкий уровень рождаемости в мире, и он падает из года в год: например, в 2023-м — на 8% до 0,72 ребенка в женщину в течение ее жизни. Чтобы население было стабильным, этот показатель должен быть равен 2,1.