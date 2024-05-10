В Южной Корее создадут министерство для повышения рождаемости
В Южной Корее хотят создать отдельное министерство для повышения рождаемости Такие планы озвучил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, сообщает Деловая столица.
"Чтобы преодолеть низкую рождаемость, которую можно считать чрезвычайной ситуацией, мы максимально мобилизуем все возможности государства", — заявил он на пресс-конференции.
Новую структуру пока условно называют "министерством по планированию ответа на низкую рождаемость". По словам Юн Сок Йоля, его руководитель будет исполнять обязанности замминистра по социальным вопросам и разрабатывать политику в области образования, труда и социального обеспечения — она должна стать "национальной повесткой дня".
По данным BBC, в Южной Корее сейчас самый низкий уровень рождаемости в мире, и он падает из года в год: например, в 2023-м — на 8% до 0,72 ребенка в женщину в течение ее жизни. Чтобы население было стабильным, этот показатель должен быть равен 2,1.