В Украине увеличили ограничения на потребление электричества для промышленности – "Укрэнерго"

Из-за отсутствия импорта электроэнергии в ночные часы "Укрэнерго" ограничило потребление для промышленности с 22:00 до 7:00. Такие же ограничения будут действовать сегодня.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании отмечают, что большую часть суток в энергосистеме сохраняется дефицит.

"Вчера, 9 мая, Диспетчерский центр "Укрэнерго" из-за отсутствия импорта электроэнергии в ночные часы был вынужден продлить срок действия графиков ограничения мощности для промышленности с 23:00 до 07:00 утра 10 мая".

Сегодня также графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 18:00 до 07:00 на следующий день. При росте потребления возможно применение аварийных отключений" , – отметили в "Укрэнерго".

Украинцев призывают экономно потреблять электричество с 18:00 до 00:00.

Вчера для преодоления дефицита в энергосистеме были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 19:00 до 22:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу польского оператора энергосистемы, Украина принимала излишки электроэнергии из Польши.

Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена утром с 06:00 до 07:00.

В течение суток кроме ночных часов осуществлялся экспорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 13904 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1483 МВт.

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области из-за повреждения оборудования магистральных сетей российскими дронами и ракетами. К утру обесточено более 100 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

К утру обесточены 413 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Сумской областях.