В ВСУ объяснили, почему не смогли определить тип ракеты при ударе по Харькову 8 мая

В Воздушных силах объяснили, почему сложно определить тип вооружения, которым оккупанты бьют по Харькову. В частности, это касается обстрела 8 мая. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Харьков находится очень близко к границе с РФ и очень мало остается времени для обнаружения и обезвреживания воздушных угроз" , - рассказал он.

В частности, по его словам, россияне бьют зенитными ракетными комплексами С-300, которые используют как артиллерию, так и большой радиус действия и конечно оккупанты скрывают свои комплексы, чтобы незаметно ударить по Харькову.

"Воздушные силы используют все средства, обмениваются информацией с нашими партнерами по разведке, но, к сожалению, иногда противник может проводить коварные удары. Сейчас устанавливается тип. Наши партнеры из Научно-исследовательского центра должны установить официально, что именно это было за оружие и только тогда наверняка можно будет сказать" , - объяснил Евлаш.

Обстрел Харькова 8 мая

Российские войска обстреляли Харьков 8 мая. Оккупанты ударили по Салтовскому районе города, возле спортивной школы.

В момент удара на стадионе играли в футбол дети. Всего пострадали семь человек.

Трое детей, пострадавших в результате обстрела, до сих пор находятся в реанимации. Еще одного ребенка выписали на амбулаторное лечение.