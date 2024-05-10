Пять стран Евросоюза ужесточат контроль за соблюдением санкций против РФ

Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали в Вильнюсе соглашение об усилении контроля над соблюдением санкций ЕС против России, сообщает Укринформ.

Отмечается, что соглашение усилит и унифицирует контроль ЕС за соблюдением визовых требований в отношении России, поскольку внешние границы ЕС играют ключевую роль в предотвращении обхода санкций.

"Подписав соглашение, мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного контроля санкций и внести свой вклад в повышение эффективности санкций" , – сказал генеральный директор финской таможни Сами Ракшит.

По словам главы литовской таможни Дарюса Жвиронаса, в будущем планируется расширить санкционные меры контроля, и в ближайшее время к соглашению должно присоединиться еще больше стран.

Как сообщалось, в январе по договоренности таможен Литвы, Латвии и Эстонии была утверждена декларация премьер-министров стран Балтии, подписанная в декабре прошлого года. В ней стороны договорились усилить контроль за санкционными товарами, экспортируемыми в третьи страны через Россию и Беларусь или перевозимые транзитом.