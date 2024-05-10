Воздушные силы получили первый тренажер F-16 – командующий
Воздушные силы получили первый тренажер F-16 для тренировки украинских пилотов.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
"Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации. Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты", – сообщил Олещук.
Командующий поблагодарил союзников за помощь Украине в укреплении авиации:
"Конечно, кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников приобщаться к этой инициативе".