Как украинцы оценивают уровень демократии в стране – опрос

Большинство опрошенных (57%) считают, что Украина скорее или полностью демократическая (из них 34% считают, что почти или полностью, а 23% считают скорее демократической).﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В то же время 14% ответили, что Украина скорее или полностью диктаторская, еще есть 27% респондентов считают, что Украина одновременно является в равной степени диктаторской и демократической страной.

Кроме того, в декабре 2023 года большинство украинцев (59%) ответили, что Украине демократическая система более важна. Доля тех, кто считал, что Украине важнее иметь сильного лидера - 32%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, развитие демократии в Украине - это длительный процесс, в котором принимают участие все стороны - от простых граждан до высших должностных лиц.

"Украина хоть и не является утвержденной демократией, а ее институции не столь прекрасно функционируют, но объективно Украина точно идет по пути к этому. Можно сколько угодно критиковать рядовых украинцев за их политическую культуру, но за последние 20 лет украинцы дважды мощно продемонстрировали стремление в демократию во время Оранжевой революции и Революции Достоинства" , - добавил социолог.

Опросы КМИС проводились в декабре и в феврале 2024 года среди 1000 респондентов.