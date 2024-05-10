Польские фермеры анонсировали большой протест в центре Варшавы

Польские фермеры собираются на большой протест в центре Варшавы с требованием отступить от требований "Европейского зеленого курса" и провести референдум по этому поводу, сообщает Европейская правда.

Акция в Варшаве начнется в 12 часов по местному времени. Протестующие собираются на Замковой площади, чтобы двинуться оттуда к офису представительского офиса Еврокомиссии в Польше.

Во время шествия они планируют собирать подписи за созыв референдума с юридически обязывающим результатом по выполнению Польшей условий "Европейского зеленого курса".

Инициаторы идеи хотят вынести на референдум вопрос о том, считают ли поляки необходимым обязать президента, правительство и парламент отвергнуть выполнение этой программы.

Шествие в центре польской столицы повлияет на десятки маршрутов общественного транспорта.

Перед этим в четверг несколько десятков аграриев устроили сидячий протест в Сейме, требуя встречи с премьером Дональдом Туском.

Напомним, в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки сняли блокаду с украинской границы.

Это произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.