В Кабмине хотят интеграцию в ЕС без территориальных ограничений: от Киева до Севастополя

Соглашение о членстве Украины в Европейском Союзе не должно содержать никаких территориальных ограничений, как и не содержало Соглашение об ассоциации. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

"Что касается войны и членства в ЕС, это моя принципиальная позиция, которая основывается на юридических аргументах, связанных с процессом подписания Соглашения об ассоциации. Она была подписана, когда Крым был аннексирован, когда начались военные действия в Донецкой и Луганской областях. Но Соглашение об ассоциации не содержит ни слова, связанного с ее территориальным применением, так же и договор о членстве Украины не должен содержать таких ограничений" , - сказала она.

Стефанишина проинформировала, что есть специальная процедура Еврокомиссии, которая предусматривает рекомендацию по осуществлению деятельности в стране, где часть территории не находится под эффективным контролем, например в случае Кипра.

Вице-премьер подчеркнула, что государство в своей переговорной рамке, которую оно будет представлять на первой межправительственной конференции в июне, будет исходить из того, что не может быть никаких ограничений по территориальному применению Соглашения.

"Евроинтеграция будет от Севастополя в Киев" , - подчеркнула чиновник.

Ранее Стефанишин заявлял, что активная фаза подготовки к утверждению переговорной рамки и межправительственной конференции с Европейским Союзом начнется во второй половине мая. Европейский совет поручил Совету ЕС быстро проработать рамки для переговоров с Украиной по поводу членства, чтобы начать переговорный процесс еще до завершения срока Бельгийского председательства в Евросоюзе.

Если первая межправительственная конференция между Украиной и ЕС состоится еще при Бельгийском председательстве, значит переговоры начнутся в период до конца июня, когда завершится ротационное председательство Бельгии в ЕС. С 1 июля председательство в ЕС переходит в Венгрию.