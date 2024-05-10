Российские войска захватили 4 поселка на Харьковщине – источники
Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили собеседники УП в военных кругах.
По данным УП, речь идет о населенных пунктах Стрелечье, Красное, Пыльное и Борисовка. Враг пытается продвигаться в направлении Волчанска.
Собеседники УП в то же время не исключают, что речь может идти об отвлекающем маневре врага.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направлены резервные подразделения.
- Пограничные общины Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.