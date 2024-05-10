Российские войска захватили 4 поселка на Харьковщине – источники

Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили собеседники УП в военных кругах.

По данным УП, речь идет о населенных пунктах Стрелечье, Красное, Пыльное и Борисовка. Враг пытается продвигаться в направлении Волчанска.

Собеседники УП в то же время не исключают, что речь может идти об отвлекающем маневре врага.

Предыстория: