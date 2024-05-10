Зеленский: Не все партнеры оперативно передают оружие, поставки нужно ускорить
Не все зарабежные партнеры Украины оперативно передают ей обещанное оружие, поэтому поставки необходимо ускорить, сообщает Деловая столица.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
По украинского президента, он обсудил с коллегой из ситуацию на фронте.
В частности, упоминалась попытка оккупантов расширить наступление на востоке — в Донецкой и Харьковской областях.
Также в ходе переговоров лидеры поднимали вопрос украинских потребностей, в том числе в оружии, чтобы сорвать планы российской армии.
"Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки", — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что официальный Киев благодарен каждому лидеру, которые помогают в ускорении передачи оружия.
Напомним, в конце апреля Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно минимум семь систем ПВО Patriot и призвал партнеров не терять время, чтобы дать России "сигнал решимости".