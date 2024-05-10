Укрэнерго: В Украине могут снова ввести графики отключений света

В Украине могут снова ввести графики почасовых отключений света из-за российских ударов по энергетике. Это возможно при условии значительного дефицита электроэнергии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график - график почасовых отключений. Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления и облэнерго распределяют его по каждому потребителю" , - рассказал Кудрицкий.

По его словам, одних только отключений света для промышленности, которые вводят уже несколько дней подряд, может не хватить для баланса в энергосистеме.

При этом Кудрицкий уточнил, что в ночные часы электроснабжение промышленности ограничивают, поскольку не происходит импорт электроэнергии в Украину. Круглосуточно получать аварийную помощь от стран-соседей невозможно.

Удары россиян по энергетике

Стоит заметить, что последние несколько месяцев российские оккупанты усилили обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Энергетические объекты повреждены в ряде украинских областей. Самая сложная ситуация была, в частности, в Харьковской области. После одного из ударов весь Харьков оставался без света.

Последний массированный удар россиян произошел ночью 8 мая. Тогда "прилеты" по энергетике были в шести областях. На этом фоне в Украине уже несколько дней вводят ограничения на электроснабжение промышленности.