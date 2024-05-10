В ОВА заявили, что на севере Харьковщины потерь территорий нет

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что все наступательные атаки россиян на севере Харьковской области отбиты и потери территории там недопущены, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Синегубов в эфире телемарафона новостей.

"Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины. Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского района. Волчанское направление, в частности. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потери территории пока недопущены.

Эти приграничные населенные пункты (куда пытались прорваться россияне - ред.) находятся фактически в 1-2 км от границы с Российской Федерацией. Сейчас там происходят активные боевые действия".

Синегубов призвал жителей прилегающих к границе территорий эвакуироваться.

Предыстория: