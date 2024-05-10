В ОВА заявили, что на севере Харьковщины потерь территорий нет
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что все наступательные атаки россиян на севере Харьковской области отбиты и потери территории там недопущены, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Синегубов в эфире телемарафона новостей.
"Враг начал новую волну наступательных действий на севере Харьковщины. Это населенные пункты Харьковского и Чугуевского района. Волчанское направление, в частности. Наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потери территории пока недопущены.
Эти приграничные населенные пункты (куда пытались прорваться россияне - ред.) находятся фактически в 1-2 км от границы с Российской Федерацией. Сейчас там происходят активные боевые действия".
Синегубов призвал жителей прилегающих к границе территорий эвакуироваться.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Пограничные громады Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.
- Собеседники "Украинской правды" в военных кругах утверждают, что Российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине.