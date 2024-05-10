Рейдеры пытались дать 1 млн долларов взятки полковнику СБУ

В Киеве задержали дельцов, которые предлагали 1 миллион долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора.

За эту сумму фигуранты хотели чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, которая владеет одним из крупнейших карьеров в Винницкой области.

Для этого сотрудник СБУ должен был безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.

После открытия "дела" рейдеры планировали под видом понятых принять участие в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности.

В дальнейшем они рассчитывали завладеть имуществом предприятия. И для этого просили дополнительного содействия должностного лица СБУ.

Впрочем, о полученном "предложении" полковник украинской спецслужбы сразу доложил своему руководству, отмечают в СБУ.

Всех четырех рейдеров задержали с поличным при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

Во время обысков по местам жительства задержанных на территории столичного региона и в их автомобилях правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами сделки.

На основании задокументированных фактов следователи СБУ сообщили всем четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.