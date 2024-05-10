Россияне штурмуют Плетеневку, возле Гатища враг блокируется – источник

На Харьковщине, где российские оккупационные войска перешли к активным действиям в приграничье, продолжаются бои, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в военных кругах.

"В районе населенного пункта Красное продолжаются активные стрелковые бои. В этом районе боевых действий Силы обороны наносят огневое поражение противнику.

Подразделения составляющих Сил обороны Украины блокируют врага в районе населенного пункта Гатище: там ведутся активные стрелковые бои".

Также российские оккупанты не прекращают штурмовые действия на окраине Плетеневки.

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