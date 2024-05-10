Россияне штурмуют Плетеневку, возле Гатища враг блокируется – источник
На Харьковщине, где российские оккупационные войска перешли к активным действиям в приграничье, продолжаются бои, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник УП в военных кругах.
"В районе населенного пункта Красное продолжаются активные стрелковые бои. В этом районе боевых действий Силы обороны наносят огневое поражение противнику.
Подразделения составляющих Сил обороны Украины блокируют врага в районе населенного пункта Гатище: там ведутся активные стрелковые бои".
Также российские оккупанты не прекращают штурмовые действия на окраине Плетеневки.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Президент Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
- Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Пограничные громады Харьковщины находятся под под усиленными массированными вражескими обстрелами, в результате чего есть раненые и погибшие мирные жители. Из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.
- Собеседники "Украинской правды" в военных кругах говорят, что российские оккупационные войска захватили четыре приграничных поселка на Харьковщине, хотя местные власти отрицают потерю территорий.
- Источники УП в то же время не исключают, что речь идет об отвлекающем маневре врага.