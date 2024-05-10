Бельгия выделяет 9 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Бельгия выделит еще 9 миллионов евро помощи для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры в Украине, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявила министр по вопросам сотрудничества в сфере развития Каролина Геннес, сообщает бельгийский вещатель RTBF.

"Энергетическая инфраструктура Украины разрушена, она остается очень централизованной, что делает ее уязвимой. Именно поэтому ПРООН (Программа развития ООН - ред.) подчеркивает необходимость развития устойчивых и децентрализованных источников энергии" , - сказала Геннес.

"Через ООН Бельгия поможет восстановить энергетическую инфраструктуру вокруг Харькова, который сейчас находится под ежедневными обстрелами российской армии. Вместе с военной поддержкой это поможет укрепить устойчивость Украины" , - добавили в бельгийском правительстве.

Сообщается, что 9 миллионов евро Бельгия направит на поддержку проектов в рамках Программы развития ООН, которая специализируется на вопросах экономического развития.

Именно по этой Программе после начала российского вторжения в Украину поступили первые электрические генераторы, а позже - поставлялись запасные части и оборудование для ремонта поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры, пишет издание.