США выделили новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине вооружение в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница Белого дома.

В тексте указано, что Байден дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить 400 млн долларов на нужды Украины.

При этом на сайте Белого дома не указывается, какое вооружение будет передано Украине.

Отметим, что это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.

Первый пакет от США после паузы

Напомним, недавно Конгресс США принял закон, который предусматривает выделение более 60 млрд долларов на помощь Украине. В частности, средства предназначены для поставок украинским военным оружия.

До этого помощь Украине от США в течение нескольких месяцев была приостановлена, поскольку на это закончилось финансирование.

Сразу же после решения Конгресса президент США Джо Байден анонсировал первый после довольно длительного перерыва пакет военной помощи Украине. Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что в пакет вошли дальнобойные ракеты ATACMS, о которых Киев давно просил у Вашингтона.

Общая стоимость вооружения, которое вошло в пакет, составило миллиард долларов.