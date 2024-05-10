Медведев снова угрожает ядерным ударом по территории Британии

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает ударом по территории Великобритании, если ракеты Storm Shadow будут атаковать Россию, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в своем Telegram.

Так, экспрезидент РФ напомнил, что сотрудничал с Дэвидом Кэмероном во время его премьерства в Великобритании.

"Кстати, он тогда не был даже патентованным русофобом. Да, середнячок, не больше. А теперь? "Украинцы, вы можете стрелять нашими ракетами куда хотите". А мы — британцы — не боимся ничего, даже ядерного конфликта" , — написал Медведев.

"Крут! Зря, дядюшка. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG руководствуется не "придурками в вышиванках", а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом" , – добавил он.

Как сообщалось, Министерство обороны России заявило, что по поручению президента Владимира Путина "в ближайшее время" проведет обучение по применению нестратегического ядерного оружия.