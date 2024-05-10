Канада выделит более $55 млн на инициативу Германии по усилению украинской ПВО

Канада выделит 55,7 миллиона долларов на инициативу Германии по усилению украинской противовоздушной обороны, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили в министерстве обороны Канады после визита министра обороны Германии Бориса Писториуса.

В ведомстве указывают, что эти средства будут направлены для "скорого поиска и поставок систем противовоздушной обороны для Украины".

"Благодаря инвестициям Канады в немецкую инициативу мы вместе работаем над тем, чтобы обеспечить Украину критически важными системами противовоздушной обороны, необходимыми ей для защиты своего народа" , — заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

Как сообщалось, Канада профинансирует производство украинских беспилотников на 3 млн канадских долларов (около 2,2 млн долларов США).