Канада выделит более $55 млн на инициативу Германии по усилению украинской ПВО
Канада выделит 55,7 миллиона долларов на инициативу Германии по усилению украинской противовоздушной обороны, сообщает Деловая столица.
Об этом заявили в министерстве обороны Канады после визита министра обороны Германии Бориса Писториуса.
В ведомстве указывают, что эти средства будут направлены для "скорого поиска и поставок систем противовоздушной обороны для Украины".
"Благодаря инвестициям Канады в немецкую инициативу мы вместе работаем над тем, чтобы обеспечить Украину критически важными системами противовоздушной обороны, необходимыми ей для защиты своего народа", — заявил министр обороны Канады Билл Блэр.
Как сообщалось, Канада профинансирует производство украинских беспилотников на 3 млн канадских долларов (около 2,2 млн долларов США).