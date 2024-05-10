Пентагон раскрыл содержимое пакета военной помощи Украине на 400 млн долларов

Министерство обороны США вечером 10 мая опубликовало перечень вооружений, содержащихся в последнем объявленном пакете военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов, сообщает Европейская правда.

В новом пакете США содержатся дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные системы HIMARS с боеприпасами, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды и "оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами".

Из техники Пентагон перечисляет боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, противоминные транспортные средства с защитой от засад (MRAP) и прицепы для перевозки тяжелого оборудования.

Также в пакете помощи – ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, "высокоточные авиационные боеприпасы", ракеты HARM, стрелковое оружие и патроны к нему, подрывные боеприпасы и оборудование для разминирования, береговые и речные патрульные катера, "средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты".

Как сообщалось, в пятницу президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов со складов американской армии.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

После этого в Госдепе подтверждали подготовку дальнейших пакетов военной помощи.