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Вселенский патриарх Варфоломей согласился принять участие в Саммите мира

Вселенский патриарх Варфоломей согласился принять участие в Саммите мира
Фото: Twitter

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы государства в соцсети X (Twitter).

"Провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Поздравил его святейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу. Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться сорвать работу Саммита мира.

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