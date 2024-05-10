Вселенский патриарх Варфоломей согласился принять участие в Саммите мира
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы государства в соцсети X (Twitter).
"Провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Поздравил его святейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу. Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве", — отметил Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться сорвать работу Саммита мира.