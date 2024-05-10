Вселенский патриарх Варфоломей согласился принять участие в Саммите мира

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы государства в соцсети X (Twitter).

"Провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Поздравил его святейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу. Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве" , — отметил Зеленский.

Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 10, 2024

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться сорвать работу Саммита мира.